Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч

У низці міст у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч на 24 травня в Харкові пролунали вибухи. У низці міст у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 24 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Харкові

Пізно ввечері 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті лунали вибухи.

«У місті пролунало кілька вибухів», – написав мер Харкова Терехов, а пізніше повідомив про повторні вибухи у місті.

Згодом мер міста повдіомив, що на місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Без постраждалих.

Вибухи в Криму

У низці міст у тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня пролунали вибухи. Про це повідомляли місцеві пабліки.

Повідомлялося про звуки вибухів у тимчасово окупованих Сімферополі, Саках, Алушті, Гвардійському, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Зокрема в Алушті пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів, розповів житель міста «Суспільному Крим».

Окупаційний «голова» Криму Аксьонов заявив, що в Сімферопольскому районі загинули двоє людей внаслідок атаки, яку нібито організувала Україна. А в районі Алушти є влучання по господарській споруді. Українська сторона інформацію поки не коментувала.

Путін прилетів до Білорусі

Літак російського диктатора Володимира Путіна прибув до Білорусі. Путіна, який прибув до Білорусі з дводенним офіційним візитом, зустрічав Лукашенко.

24 травня російський диктатор проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час переговорів «заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного».

У США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16

Перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган.

За словами речниці, завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в українському небі.

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точна дата випуску не повідомляється з міркувань безпеки. Зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Байден обрав головного союзника США поза НАТО

Президент США Джо Байден має намір призначити Кенію головним союзником США поза НАТО. Про це повідомив Білий дім з нагоди державного візиту президента Кенії Вільяма Руто.

Такий статус США надають країнам, які мають тісні та стратегічні робочі відносини з американськими військовими та цивільними особами у сфері оборони. Дипломатичний статус дає право на привілейовані економічні та військові відносини зі Сполученими Штатами.

«Сполучені Штати глибоко поважають внесок Кенії у глобальний мир і безпеку. Це перший випадок надання країні Африки на південь від Сахари статусу основного союзника поза межами НАТО», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Байден вважає, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу. Окрім того підвищення рівня відносин між двома країнами може дати Вашингтону більший вплив у Східній Африці.

Байден пропустить саміт миру у Швейцарії

Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Про це пише Bloomberg.

Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня, після зустрічі Великої сімки в Італії. Кілька лідерів G-7 планують приєднатися до заходу, однак ані Байден, ані віце-президентка Камала Гарріс, за словами неназваних джерел видання, його не відвідають.

За графіком президента, Байден вилетить із зустрічі G-7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів. Окрім Клуні та Робертс, до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Зазначється, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії, намагаючись подолати перевагу колишнього президента Дональда Трампа в ключових штатах напередодні виборів у листопаді.