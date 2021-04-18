Три країни запропонували прийняти саміт Байдена і Путіна

Архівне фото 2011 року. Путін тоді був прем'єр-міністром, а Байден - віце-президентом

Байден запропонував провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ

Фінляндія, Австрія та Швейцарія кажуть про готовність прийняти можливий саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє DW.

Канцлер Австрії Себастіан Курц розповів, що вже є відповідні обговорення з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно матиме місце.

При цьому він зазначив, що не потрібно перебільшувати значення місця проведення саміту, мовляв, Відень не відіграватиме роль посередника: «Ми – нейтральна держава».

Президент Фінляндії Саулі Нііністе також заявив про готовність країни організувати можливу зустріч президентів США і РФ. Саме у Гельсінкі у 2018 році відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Крім того, не проти прийняти можливий саміт і Швейцарія. Посольства країни у Вашингтоні і Москві вже зробили перші кроки у цьому напрямку, повідомили місцеві ЗМІ. МЗС Швейцарії поки не коментує цю інформацію «з міркувань конфіденційності» і обмежилося лише словами про те, що країна завжди рада запропонувати свої послуги, коли це корисно.

Фінляндія та Швейцарія, як і Австрія, не є членами НАТО.

Нагадаємо, Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена оцінює вплив нових санкцій на Росію і готова посилити їх, якщо Кремль не зможе стримати хакерські атаки та спроби втрутитися в політичний процес Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, Байден вважає ситуацію з Навальним «абсолютно неприйнятною».

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