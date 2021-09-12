Путін розказав, як йому зламали ніс

Диктатор визнав: через поламаний ніс він кинув бокс

Президент Росії Володимир Путін залишив тренування з боксу і пішов у боротьбу після того, як йому зламали ніс. Про це глава країни-агресора розповів в етері телеканалу «Росія-1».

«Мені на третьому-четвертому тренуванні зламали ніс»,– згадав Путін у бесіді зі спортсменами-олімпійцями в Кремлі. За його словами, тоді він не став звертатися до лікарів, хоча до носа неможливо було доторкнутися. Пізніше майбутній диктатор дізнався, що у нього перелом.

Нагадаємо, раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст, на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) назвав Путіна невдахою.

«Путін вже увійшов в історію як людина, яка проводить агресивну політику, як невдаха, що руйнує свою країну і життя. США постійно обговорюють це питання, постійно закликають західних партнерів, у тому числі й Німеччину, до обговорення агресії та її припинення. США і з Росією обговорюють це питання. Це відбувається постійно, але Путін цього ще не розуміє. Росіяни розуміють, але Путін не розуміє. Він вважає, що ситуація нормальна, в той час як інші країни вважають, що це не так», – сказав він.