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    Путін розказав, як йому зламали ніс

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    Через зламаний ніс російський диктатор полишив бокс - Путін розказав, як йому зламали ніс
    Через зламаний ніс російський диктатор полишив бокс
    Фото з відкритих джерел

    Диктатор визнав: через поламаний ніс він кинув бокс

    Президент Росії Володимир Путін залишив тренування з боксу і пішов у боротьбу після того, як йому зламали ніс. Про це глава країни-агресора розповів в етері телеканалу «Росія-1».

    «Мені на третьому-четвертому тренуванні зламали ніс»,– згадав Путін у бесіді зі спортсменами-олімпійцями в Кремлі. За його словами, тоді він не став звертатися до лікарів, хоча до носа неможливо було доторкнутися. Пізніше майбутній диктатор дізнався, що у нього перелом.

    Нагадаємо, раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст, на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) назвав Путіна невдахою.

    «Путін вже увійшов в історію як людина, яка проводить агресивну політику, як невдаха, що руйнує свою країну і життя. США постійно обговорюють це питання, постійно закликають західних партнерів, у тому числі й Німеччину, до обговорення агресії та її припинення. США і з Росією обговорюють це питання. Це відбувається постійно, але Путін цього ще не розуміє. Росіяни розуміють, але Путін не розуміє. Він вважає, що ситуація нормальна, в той час як інші країни вважають, що це не так», – сказав він.

    Теги: бокс Путін YES президент
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    Путін розказав, як йому зламали ніс