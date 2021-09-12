Про що говорили пасажири та екіпажі літаків під час теракту. Аудіореконструкція подій 11 вересня

Секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися

Секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися

Оприлюднено дзвінки і переговори тих, хто летів в літаках, рятував людей у баштах і ухвалював рішення на землі

11 вересня 2001 року стався найкривавіший теракт в світовій історії. Викрадення чотирьох літаків смертниками, падіння веж-близнюків у Нью-Йорку, охоплений вогнем Пентагон. 2977 жертв, 25 тисяч поранених.

Із цієї трагедії розпочалося 21 століття, в її річницю студія Mash Video представила практично похвилинну реконструкцію тих кількох годин.

Це документальна аудіодрама, складена з дзвінків і переговорів тих, хто летів в літаках, рятував людей у баштах і ухвалював рішення на землі.

Раніше над Манхеттеном у Нью-Йорку в пам'ять про жертви терактів 11 вересня 2001 року зросли дві колони світла.

До слова, президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

Також Секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися. Напередодні 20-річчя від дня атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку служба весь тиждень ділилася кадрами трагедії, супроводжуючи пости хештегом #NeverForget (Ніколи не забудемо).