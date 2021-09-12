Десять найголовніших новин тижня

«Главком» зібрав найважливіші новини за останніх сім днів

Ціни на харчі та газ, нові правила карнтину та ультиматум Зеленського Північноатлантичному альянсу. Детальніше про це та інше читайте в тижневому огляді новин від «Главкома».

В Україні рекордно ростуть ціни на харчі

В Україні відпускні ціни виробників на харчові продукти за рік збільшилися у діапазоні від 9 до 75%. Зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор – на 75%, повідомляє Мінагрополітики. Збільшилися відпускні ціни на крупи – на кукурудзяну крупу ціна зросла в середньому до 12,91 грн/кг (+24%), на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (+20%), на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (+31%).

Ціни виробників на м'ясо зросли на 13% – до 108,15 грн/кг з ПДВ, на м'ясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг). Крім того,у липні рекордно зросла ціна на вершкове масло і через скорочення виробництва в Україні його ціна продовжить рости.

МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих

Міністерство охорони здоров’я готує зміни у правила карантину в Україні, які передбачають привілеї для вакцинованих від Covid-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Зокрема, для жовтого рівня буде достатньо однієї дози, а для червоної необхідно зробити два щеплення. Також МОЗ оприлюднив правила роботи шкіл під час карантину.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна найближчими днями повернеться до «жовтої» зони карантину. Для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон поновлюється робота регулярних засідань комісій з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

CNN оприлюднив нові подробиці спецоперації проти вагнерівців

Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що США допомогли Києву грошима та порадами в операції 2020 року українських спецслужб, які намагалися заманити до себе через Білорусь 33 бойовики ПВК «Вагнера», підозрюваних в причетності до бойових дій на Донбасі. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що версія телеканалу CNN про зірвану спецоперацію із затримання російських бойовиків «Вагнера» є перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Нагадаємо, у липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. У ЗМІ з’явилась інформація про те, що зливом спецоперації, організованої спецслужбами трьох країн, займались українські чиновники.

За рік ціна газу в Україні зросла на 96,1%

У Держстаті підрахували, що в цілому за рік (із серпня 2020 до серпня 2021) тарифи на комуналку для населення піднялися на 29,0%. Порівняно з серпнем 2020 року ціна газу в Україні зросла на 96,1%. При цьому ціни на опалення і гарячу воду за рік – виросли на 13,9%, утримання житла та прибудинкових територій також подорожчало – на 3,2%. Тарифи на електроенергію за рік зросли на 36,6%. Водопостачання за рік виросло в ціні на 11,8%, а тарифи на каналізацію – на 18,6%.

Тим часом в уряду закінчуються гроші на субсидії, він просить Верховну Раду внести зміни до держбюджету і виділити ще 12 млрд гривень.

Україна готує масштабні військові навчання з військовими НАТО

Генштаб Збройних сил України повідомив, що з 22 по 30 вересня на українських полігонах і в Азово-Чорноморській акваторії відбудуться навчання «Об'єднані зусилля – 2021», у яких візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка та літаки країн НАТО. «Об'єднані зусилля – 2021» – це відповідь на російські навчання «Захід – 2021» і фактор стримування агресора», – сказано в пресрелізі Генштабу. Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний вважає, що у Росії є наміри провести широкомасштабну агресію проти України.

Також Державна прикордонна служба тлі путінських військових навчань посилила охорону кордону з Білоруссю.

Нардепи Тищенко та Гео Лерос влаштували «танці» у Верховній Раді

Заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. На підтримку Лероса підійшли депутати з різних фракцій парламенту.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав Тищенка відійти від трибуни. Спікер зазначив, що якщо Лерос буде «щось погане казати», то він припинить його виступ.

Зеленський поставив ультиматум НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська армія готова до вступу до НАТО, однак держава досі не отримує такої пропозиції. Про це голова держави розповів під час форуму «Ялтинська Європейська стратегія» (YES).

На думку Зеленського, такий потужний партнер, як Україна, необхідний Північноатлантичному альянсу, якщо Захід планує відповідати таким світовим викликам, як, зокрема, зміцнення Росії.

«Позиція моя дуже проста: ми готові до НАТО. Рівень наших фахівців, наших реформ. Ми не отримуємо те, на що розраховуємо. Але нам здається, що ми потрібні НАТО, що без України міцного Європейського Союзу не буде», – розповів президент України.

На думку Зеленського, якщо Північноатлантичний альянс ігноруватиме прагнення України приєднатися до військового-політичного союзу, це буде помилкою.

В Україні визначили відсоток любителів Путіна

До президента Росії Володимира Путіна негативно ставляться 81% українців. Це випливає з результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке проводили з 2 пд 4 вересня.

«Ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне. Так, до Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%. При цьому, за останній рік ставлення до президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні два роки – вдвічі (з 67 до 34%). До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – лише 15%», – відзначають соціологи.





Також серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно) та президента США Джозефа Байдена (64% – позитивно, 19% – негативно).

Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів

У Туреччині скасували обов'язкове тестування на коронавірус для однієї категорії туристів. Довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус більше не вимагатимуть від дітей до 12 років. Згідно з новими правилами, для відвідування країни мандрівники, які не досягли 12 років, не зобов'язані надавати результати ПЛР-тесту на Covid-19. Раніше в'їзд без довідки був дозволений тільки дітям до шести років.

При цьому уточнюється, що дитина, якій в день прибуття в республіку виповнилося 12 років, вже зобов'язана мати при собі один з двох документів на вибір:

довідку з результатом експрес-тесту на антигени, зробленого за 48 годин до приїзду,

ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до прильоту.

Нові правила діятимуть до кінця вересня із наступним переглядом вимог.

Український фільм «Цензорка» отримав нагороду на Венеційському фестивалі

У Венеції завершився 78-й міжнародний кінофестиваль. На урочистій церемонії оголосили переможців. У конкурсі «Горизонти» приз за найкращий сценарій отримав фільм «Цензорка» («107 матерів») Петера Керекеса.

Стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками.

Найкращим фільмом фестивалю було названо французьку стрічку «Подія» Одрі Діуан. Дія відбувається у 1960-ті роки. Головна героїня змушена зробити підпільний аборт.