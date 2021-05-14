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    Путін заявив, що представники української влади «активно торгують» з Росією

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    Володимир Путін став на захист свого кума&nbsp;&ndash; ВІктора Медведчука&nbsp; - Путін заявив, що представники української влади «активно торгують» з Росією
    Володимир Путін став на захист свого кума – ВІктора Медведчука 
    Фото: ТАСС

    Російський президент вважає, що тепер «всіх, хто працює з РФ, притягуватимуть до відповідальності»

    Президент РФ Володимир Путін сьогодні вперше прокоментував домашній арешт свого кума, депутата Верховної Ради України Віктора Медведчука. Свою позицію він висловив на засіданні Ради нацбезпеки РФ.
    Зокрема, Путін обурився, що його кума звинуватили у співпраці з РФ, тим часом коли «багато осіб із вищого політичного керівництва України активно працюють в Росії».
    «Комусь вибірково ставиться у провину робота з РФ у сфері економіки. Хоча багато хто, в тому числі особи вищого політичного керівництва України, активно працюють протягом багатьох років в Росії. До речі, і в Криму також. І нічого, це вважається нормою», – розповів російський президент.

    Путін вважає, що опозицію в Україні перш за все звинувачують у співпраці з Росією, зокрема у сфері економіки.

    «Я насилу собі уявляю, якщо об'єктивно підходити до розв'язання питань подібного роду: що, всіх, хто працює з Росією, будуть тепер в Україні притягувати до кримінальної відповідальності?» – каже президент РФ.

    Дії української влади, зокрема щодо закриття проросійських каналів, Путін називає «зачисткою політичного поля». Він звинувачує Захід у тому, що той «ніяк на це не реагує, і навіть підтримує подібні рішення».

    «Тобто рішення явно політичні і вибіркові, спрямовані тільки на одне – зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на Донбасі і за добросусідські відносини з Росією», – вважає Путін.

    Каже, що Україна «повільно, але неухильно перетворюється в якийсь антипод Росії».

    Раніше повідомлялося, що у Путіна стежать за ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не «полювання на відьом».

    13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.

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    Теги: Крим Віктор Медведчук окупанти Путін бізнес арешт фінансування Україна окуповані території державна зрада
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