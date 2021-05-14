Путін заявив, що представники української влади «активно торгують» з Росією

Путін вважає, що опозицію в Україні перш за все звинувачують у співпраці з Росією, зокрема у сфері економіки.

«Я насилу собі уявляю, якщо об'єктивно підходити до розв'язання питань подібного роду: що, всіх, хто працює з Росією, будуть тепер в Україні притягувати до кримінальної відповідальності?» – каже президент РФ.

Дії української влади, зокрема щодо закриття проросійських каналів, Путін називає «зачисткою політичного поля». Він звинувачує Захід у тому, що той «ніяк на це не реагує, і навіть підтримує подібні рішення».

«Тобто рішення явно політичні і вибіркові, спрямовані тільки на одне – зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на Донбасі і за добросусідські відносини з Росією», – вважає Путін.

Каже, що Україна «повільно, але неухильно перетворюється в якийсь антипод Росії».

Раніше повідомлялося, що у Путіна стежать за ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не «полювання на відьом».

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.