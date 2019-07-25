Путін зняв частину санкцій з Туреччини



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Президент РФ Володимир Путін

Путін частково відновив дію угоди між РФ і Туреччиною про умови взаємних поїздок

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про скасування частини спеціальних економічних заходів, введених відносно Туреччини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Йдеться про санкції, введені після загострення відносин Москви і Анкари в 2015 році.

Зокрема, Путін частково відновив дію угоди між Росією і Туреччиною про умови взаємних поїздок. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Так, дія документа була призупинена в 2016 році в частині, що стосується поїздок турецьких громадян до РФ з загальногромадянськими паспортами, але продовжувала діяти для осіб зі службовими паспортами тих, хто їде у відрядження.

Підкреслимо, санкції проти Туреччини були введені після того, як в листопаді 2015 року турецькі військові збили над Сирією російський бомбардувальник Су-24.

Нагадаємо, сенатори США закликають президента Дональда Трампа запровадити санкції за закупівлю російських ЗРК С-400.

17 липня США заявили, що вони виключають Туреччину з програми винищувачів F-35 після того, як Анкара закупила зенітно-ракетні комплексів С-400 у Росії.