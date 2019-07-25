Затримання танкера «Нейма» - перша антиросійська операція Зеленського

Володимир Зеленський

Про операцію знали мінімум 20 осіб - і ніхто не «злив»!

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Первая антироссийская операция Зеленского - президент санкционировал задержание российского судна «Нейма», причастного к захвату украинских катеров в Керченском проливе

Военная прокуратура и Служба безопасности задержали российский танкер «Нейма», которое принимало участие в блокировании украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яни Капу» 25 ноября 2018-го года в Керченском проливе. Именно «Нейма» выполнила приказ перекрыть пролив для прохода. «Нейма» принадлежит компании «Волго-Донское судовое агентство», но фактически распоряжается судном компания «ЮВАС ТРАНС» из оккупированной Керчи, которая принадлежит предателю, быстро поменявшему праспорт, Ярославу Народицкому, а директором компании является Роман Теплухин - депутат оккупационного Керченского городского совета.

На «Нейме» задержаны также 10 членов экипажа.

С января 2018-го танкер находился в распоряжении «ЮВАС ТРАНС», и два буксира «ЮВАС ТРАНС» вывели 25 ноября 2018-го танкер на фарватер пролива.

По инициативе военной прокуратуры согласно решению СНБО и указу президента Украины от 19 марта 2019 против «ЮВАС ТРАНС» введены санкции сроком на 3 года, которые предусматривают арест всего имущества компании.

В ночь с 24 на 25 июля в Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT». Но на деле это и есть «Нейма», с новым названием - но идентификационнй код судна тот самый - ІМО - 8895528, согласно данных международной системы EQUASIS.

Разумеется, судно будет арестовано.

10 членов экипажа уже допрошены, осуществлена проверка их причастности к преступлению. Оказалось, накануне выхода из Керчи в Измаил, Народицкий поменял экипаж, все эти моряки - новые люди, покамест данных об их причастности к нападению на украинских моряков в Керченском проливе нет.

Обстоятельства перехода танкера в Измаил сейчас выясняются.

Переход из Керчи в Измаил судно совершало долго - в течение трех суток, длительное время танкер находился близ территориальных вод Украины. Вполне вероятно, российские спецслужбы ожидали силовой захват судна вне территориальных вод, проверяли, какая будет реакция. Но никаких сигналов тревоги не было. «Нейма» зашла в Измаил под двумя флагами - украинский на носу и российский на корме. То есть о том, что неприятности возможны, владельцы «Неймы» знали - и старались внешне дезориентировать наблюдателей.

Более того, 24 июля российские власти задержали в порту Ейска украинское судно «Лизори» и 14 моряков по обвинению в неудовлетворительном техническом состоянии и задержке выплаты зарплаты. Не исключено, что россияне, таким образом, показали, что готовы задерживать под любым предлогом любые украинские суда, если «Нейма» при заходе в Измаил будет задержана.

И вот, «Нейма» зашла на ремонт на судоремонтный завод, принадлежащий Анатолию Урбанскому - главе Одесского облсовета, который в воскресенье в этом районе выиграл выборы в Верховную Раду по 143 избирательному округу.

Очевидно, это был просто предлог. Народицкий мог отремонтировать танкер и на своем заводе в Керчи. Танкер пришел без груза. Более вероятна версия, что таким образом россияне и «ЮВАС ТРАНС» проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину и реакцию украинских спецслужб.

Но пока танкер шел в Измаил, военная прокуратура, департамент контрразведки СБУ и управление СБУ в Одесской области получили оперативную информацию и подготовили задержание «Неймы».

Достойно внимания - об операции имело информацию минимум 20 человек - и никто не «слил»! Это достойно, по нашим временам.

О значимости задержания «Неймы» говорит мгновенная реакция российских СМИ - через 20 минут после сообщения о задержании СБУ, российское агентство РИА уже опубликовало комментарий российского сенатора Владимира Джабарова, который заявил: «Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер».

За нарушения законов Украины в 2018-м году были задержаны российские суда «Механик Погодин» и «Норд», которые до сих пор находятся под арестом. Теперь в их числе «Нейма».

Решение о задержании было одобрено президентом Владимиром Зеленским накануне, 24 июля. решение принималось непросто, поскольку было очевидно, что арест приведет к ответным действиям РФ.

Хотелось бы поблагодарить за профессиональные действия сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которые четко выполнили указ президента и провели задержание нарушителей.

А для президента Зеленского это первая операция на посту в защиту интересов Украины, который вызовет злобу и раздражение Кремля.

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