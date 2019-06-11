П'ять країн ЄС закликали до мирного розв’язання кризи в Молдові



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Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща і Швеція висловили підтримку молдавському парламенту

Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща і Швеція закликали до мирного розв'язання політичної кризи в Молдові.

Про це йдеться у спільній заяві п'яти країн, оприлюдненій ввечері 10 червня.

Берлін, Париж, Лондон, Варшава, Стокгольм висловили підтримку молдавському парламенту, зазначивши, що «уважно спостерігали за розвитком ситуації» в країні.

«Ми підтримуємо парламент Молдови і розглядаємо його як представника молдавського народу і як найкраще місце для обговорення всіх політичних питань, зокрема спірних», - йдеться у заяві.

П'ять європейських країн також закликали політичні сили Молдови до спокою і стриманості.

«Усі сторони відповідальні за врегулювання конституційної кризи мирними засобами» - сказано в документі.

Зазначимо, 7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про необхідність розпуску парламенту країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав цей указ, пояснивши це можливістю компромісу.

Молдавський парламент, всупереч рішенню суду про його розпуск, проголосував за обрання головою уряду лідера партії «Дія і солідарність« Маї Санду. Після цього Павло Філіп, якого Конституційний суд країни визначив тимчасовим виконувачем обов'язків президента Молдови, видав указ про розпуск парламенту країни.

Як повідомлялося, Міноборони Молдови заявило, що не втручатиметься в політичну кризу.

Нагадаємо, СБУ відстежує ситуацію в Молдові.



Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.