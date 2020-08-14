Українські волонтери вийшли з білоруського Центру ізоляції правопорушників



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Волонтерів благодійної організації «Восток SOS» Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва відпустили разом з іншими протестувальниками

Волонтери були в Центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) в Мінську на Окрестіно

У Мінську відпустили затриманих під час акцій протесту українців. Про це повідомляє Білоруська асоціацію журналістів.

Мова йде про волонтерів благодійної організації «Восток SOS» Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Волонтери були в Центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) в Мінську на Окрестіно.

Зазначимо, з ЦІП відпустили й інших протестувальників.

«ОМОН ... Це просто ... Сьогодні я ночував на вулиці і чув, як людину били, змушували кричати:" Я люблю ОМОН», - передає слова одного із звільнених tut.by.

Одна із затриманих розповіла, що в камери, розраховані на чотири людини, поміщали по 50 людей.