Рябошапка звільнив прокурора Запорізької області



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

Валерія Романова звільнено 9 вересня

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Валерія Романова з посади прокурора Запорізької області. Про це йдеться у наказі генпрокурора.

Романова звільнено 9 вересня.

Його звільнили за власним бажанням, у зв'язку з подачею рапорту про звільнення.

Як повідомлялось, раніше Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей. Звільнено прокурора Волинської області Віктора Швидкого, Івано-Франківської - Олександра Стратюка, Кіровоградської - Анатолія Коваленка, Луганської - Володимира Янка, Львівської - Юрія Квятковського, Рівненської - Богдана Подубинського, Сумської - Віталія Матвійчука та Тернопільської - В'ячеслава Перча.

Нагадаємо, 4 серпня Рябошапка звільнив прокурорів Житомирської, Вінницької, Одеської та Черкаської областей.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.