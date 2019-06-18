Рада має прискорити розгляд поправок виборчого кодексу, - Парубій



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Глава парламенту сподівається на розуміння нардепів

Верховна Рада України цього тижня має пришвидшити розгляд поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає «РБК-Україна».

Глава парламенту заявив, що сподівається на більш інтенсивний розгляд правок.

«Цього тижня ми продовжимо розгляд правок. Ви знаєте, що велика кількість правок, їх понад 4 тисячі. Нам, очевидно, доведеться йти більш інтенсивно, аніж ми йшли у попередньому тижні. Я сподіваюсь на розуміння народних депутатів та доповідача, що ми зможемо більш інтенсивно і активніше проходити правки до виборчого кодексу», - заявив Парубій.

Нагадаємо, глава робочої групи з напрацювання виборчого кодексу Олександр Черненко заявив, що після прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками кандидатам у парламент, які припинять бути самовисуванцями, стане легше вигравати вибори в Раду.

За словами Черненка, мажоритарникам буде набагато легше отримати підтримку в системі відкритих списків.

Додамо також, Черненко заявив, що прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками не знизить кількість політичних партій, які зможуть увійти до складу Верховної Ради.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.