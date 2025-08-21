Головна Новини
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533
колаж: glavcom.ua

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: журналісти-антикорупціонери втратили ключовий інструмент

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт11533,  який обмежує доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно. За ухвалення документа проголосував 231 народний депутат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Згідно з новим законом, під час дії воєнного стану та ще рік після його скасування буде обмежено доступ до інформації про розташування нерухомості та кадастрових номерів земельних ділянок, власниками яких є юридичні особи.

Як зазначили у Центрі протидії корупції, ці дані були ключовим інструментом для журналістів-розслідувачів, які викривають корупційні схеми.

ЦПК заявив, що ухвалення цього закону «значно ускладнить роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних». Законопроєкт також вплине і на пересічних громадян, яким буде складніше з'ясувати перед купівлею, чи справді нерухомість належить будівельній компанії.

В ЦПК також додали, що такий закон полегшить життя корупціонерам, які зможуть легше приховувати свої статки через підконтрольні їм компанії. На думку ЦПК, реалізація законопроєкту може також призвести до зростання шахрайства у сфері нерухомості.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має на меті надати додаткову фінансову підтримку українським військовим, звільненим з російського полону. За ухвалення документа проголосували 270 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренко.

Законопроєкт (№13627) має на меті заповнити прогалину в чинному законодавстві. Наразі виплати передбачені лише для тих, хто отримав поранення, контузії чи каліцтва. Проте багато звільнених з полону потребують тривалого лікування не через травми, а через важкі хвороби, які вони набули або які загострилися під час перебування в неволі.

