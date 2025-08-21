Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: журналісти-антикорупціонери втратили ключовий інструмент

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533, який обмежує доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно. За ухвалення документа проголосував 231 народний депутат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Згідно з новим законом, під час дії воєнного стану та ще рік після його скасування буде обмежено доступ до інформації про розташування нерухомості та кадастрових номерів земельних ділянок, власниками яких є юридичні особи.

Як зазначили у Центрі протидії корупції, ці дані були ключовим інструментом для журналістів-розслідувачів, які викривають корупційні схеми.

ЦПК заявив, що ухвалення цього закону «значно ускладнить роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних». Законопроєкт також вплине і на пересічних громадян, яким буде складніше з'ясувати перед купівлею, чи справді нерухомість належить будівельній компанії.

В ЦПК також додали, що такий закон полегшить життя корупціонерам, які зможуть легше приховувати свої статки через підконтрольні їм компанії. На думку ЦПК, реалізація законопроєкту може також призвести до зростання шахрайства у сфері нерухомості.

