Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову

З початком нової сесії 2 вересня трансляції Ради не відновляться

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада не підтримала ініціативу щодо поновлення трансляцій засідань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За пропозицію ухвалити разове рішення (ad hoc), яке дозволило б відновити показ засідань 2, 3 та 4 вересня, проголосували 131 депутат. Це означає, що з початком нової сесії 2 вересня трансляції не відновляться.

«У Верховній Раді передбачена можливість ухвалювати рішення «ad hoc» – тобто разові, поза звичайною процедурою. Для цього депутати одразу голосують без обговорення», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки.

За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис засідання з’являється у відкритому доступі орієнтовно через годину після його завершення.

Згодом Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту відновляться.