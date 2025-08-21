Головна Країна Політика
search button user button menu button

Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову
фото: Укрінформ

З початком нової сесії 2 вересня трансляції Ради не відновляться

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада не підтримала ініціативу щодо поновлення трансляцій засідань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За пропозицію ухвалити разове рішення (ad hoc), яке дозволило б відновити показ засідань 2, 3 та 4 вересня, проголосували 131 депутат. Це означає, що з початком нової сесії 2 вересня трансляції не відновляться.

«У Верховній Раді передбачена можливість ухвалювати рішення «ad hoc» – тобто разові, поза звичайною процедурою. Для цього депутати одразу голосують без обговорення», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки.

За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис засідання з’являється у відкритому доступі орієнтовно через годину після його завершення.

Згодом Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту відновляться. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку широкомасштабного вторгнення була закладена «міна», яка дозволяє країні обходитися без Верховної Ради
Розпуск Верховної Ради. Хто поширює чутки і чи реально це?
15 серпня, 09:45
За «антинабушний» законопроєкт проголосувало 263 нардепи
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (документ)
3 серпня, 11:00
У справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ затриман очотирьох осіб
Гончаренко назвав прізвище нардепа, якого НАБУ викрило на хабарі
2 серпня, 17:49
За словами спікера парламенту, українські захисники мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави
Рада розгляне збільшення фінансування для військових: Стефанчук назвав терміни
30 липня, 10:42
фото: Микола Хавронюк/Facebook
Чи посилює влада НАБУ і САП? Професор права розбирає законопроєкт президента Інтерв’ю
25 липня, 10:00
Новий законопроєкт про НАБУ та прощання з командиром «Люті». Головне за 24 липня
Новий законопроєкт про НАБУ та прощання з командиром «Люті». Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
Ніна Южаніна одна з небагатьох із «Європейської солідарності», яка голосувала за законопроєкт № 12414
Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала скандальний закон про НАБУ та САП
23 липня, 15:20
Совсун: Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам
Нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП
23 липня, 14:44
Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
22 липня, 12:17

Політика

Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ
Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову
Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
14K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
9385
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5864
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3353
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua