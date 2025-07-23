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На столичному вокзалі затримано агента ФСБ, що готував теракти на Дніпропетровщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На столичному вокзалі затримано агента ФСБ, що готував теракти на Дніпропетровщині
Заверблваним виявився 63-річний ексміліціонер з Донецька
фото: пресцентр СБУ

Зловмисник намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію

У Києві на центральному вокзалі затримали російського агента, який планував серію терактів на Дніпропетровщині та намагався втекти з України. Ним виявився 63-річний ексміліціонер з Донецька, завербований ФСБ, який облаштував чотири схованки з бойовими гранатами та детонаторами. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Зазначається, що запобігла втечі з України російського агента військова контррозвідка Служби безпеки. Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві, звідки він намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію.

Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві
Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві
фото: пресцентр СБУ

«Фігурантом виявився завербований ФСБ РФ 63-річний ексміліціонер з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину», – йдеться у повіомленні. 

Повідомляється, що за інструкцією російських спецслужбістів чоловік підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську. ФСБ планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів.

За інструкцією російських спецслужбістів чоловік підготував чотири схованки
За інструкцією російських спецслужбістів чоловік підготував чотири схованки
фото: пресцентр СБУ

За матеріалами справи, зрадник облаштовував схрони біля покинутих будівель та місцевих кладовищ. Крім СВП він залишав у схованках також замасковані в пакети з-під соку сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.

Схованка з сім-картами та телефоном
Схованка з сім-картами та телефоном
фото: пресцентр СБУ

Військова контррозвідка СБУ задокументувала кожен епізод підривної діяльності фігуранта і затримала його на фінальному етапі спецоперації. У затриманого вилучено російський паспорт, виданий йому у 2024 році.

Переписка зрадника з кураторами з ФСБ
Переписка зрадника з кураторами з ФСБ
фото: пресцентр СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). 

Також Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Під час розслідування встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами РФ та впливає на діяльність НАБУ.

Теги: СБУ ФСБ паспорт Україна чоловік державна зрада зрада підозра

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