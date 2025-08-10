Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього

Росія не зробила жодного реального кроку до миру, зазначив президент

«Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір «обманути Америку», але Україна цього не допустить. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 10 серпня.

«Наша команда працює з США. Жодного дня ми не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього», – сказав президент.

Як зазначив Зеленський, «усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає». Тому він закликав до санкцій та тиску на Росію з боку США, Європи, а також інших країн.

«Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», – наголосив глава держави.

Водночас він відзначив, що дуже цінує «ту рішучість, з якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні».

При цьому Зеленський додав, що «єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує».

Нагадаємо, в США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній «лінії зіткнення» України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін.

Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці. Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску.