Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
Росія не зробила жодного реального кроку до миру, зазначив президент
фото: Офіс президента

«Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір «обманути Америку», але Україна цього не допустить. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 10 серпня.

«Наша команда працює з США. Жодного дня ми не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього», – сказав президент.

Як зазначив Зеленський, «усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає». Тому він закликав до санкцій та тиску на Росію з боку США, Європи, а також інших країн.

«Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», – наголосив глава держави.

Водночас він відзначив, що дуже цінує «ту рішучість, з якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні».

При цьому Зеленський додав, що «єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує».

Нагадаємо, в США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній «лінії зіткнення» України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін.

Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.  Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. 

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску. 

Читайте також:

Теги: переговори США Україна Володимир Зеленський росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

12 липня – Всесвітній день бортпровідника
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
Місцеві жителі зібралися біля зруйнованого житлового будинку в Маріуполі, квітень 2022 року
Маріупольці між обіцянками й руїнами: де живуть ті, хто втратив все?
25 липня, 21:00
Головні новини ночі проти 11 липня
Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч
11 липня, 05:46
Меланія Трамп народилася в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували
Україна отримала несподіваного союзника у Білому домі – The Times
15 липня, 11:48
Прибічники Трампа розкритикували його за допомогу Україні
Республіканці розкритикували план Трампа постачати зброю Україні через НАТО
15 липня, 23:08
У глави МЗС Чехії песимістичний погляд щодо економіки Росії
Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії
15 липня, 14:42
Головою РНБО є сам Зеленський, а секретарем став колишній міністр оборони Рустем Умєров
Зеленський оновив склад РНБО
19 липня, 18:58
Президент відвідав підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів
Скільки перехоплювачів Україна застосовуватиме на добу? Президент дав завдання виробникам
25 липня, 17:42
Марина Гладун і Тетяна Лазаренко
Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
3 серпня, 17:33

Події в Україні

Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає
Повзли 14 діб: стало відомо, як російські диверсанти просочилися у Покровськ
Повзли 14 діб: стало відомо, як російські диверсанти просочилися у Покровськ
ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Олешок
ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Олешок
У ДТП на Хмельниччині загинуло п’ять людей
У ДТП на Хмельниччині загинуло п’ять людей
Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині
Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
24K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
19K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
16K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
3623
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua