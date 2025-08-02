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В Україні масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин
Тривогу оголошували через зліт МіГ-31К
фото: glavcom.ua

Зафіксовано зліт МіГ-31К

В Україні ввечері 2 серпня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Як повідомляє «Главком», сирени почали лунати в Києві о 18:18. Згодом сигнал поширився на всі області України.

«Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відомо, МіГ-31К можуть бути озброєні аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал». Ця ракета здатна вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, що несе загрозу для всіх регіонів України.

О 18:42 в областях почали лунати відбої. 

Як відомо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. «Главком» розповідає, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по столиці.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.

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Теги: Україна ракета небезпека тривога Кинджал

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