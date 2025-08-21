Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону

Звільнені з полону військові зможуть отримати по 50 тис. грн на лікування

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має на меті надати додаткову фінансову підтримку українським військовим, звільненим з російського полону. За ухвалення документа проголосували 270 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренко.

Законопроєкт (№13627) має на меті заповнити прогалину в чинному законодавстві. Наразі виплати передбачені лише для тих, хто отримав поранення, контузії чи каліцтва. Проте багато звільнених з полону потребують тривалого лікування не через травми, а через важкі хвороби, які вони набули або які загострилися під час перебування в неволі.

Документ пропонує запровадити такі норми:

Військові, які після звільнення потребують стаціонарного лікування тривалістю від 30 днів, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн.

Ці виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування.

Законопроєкт також має врегулювати порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути бюрократичних перепон.

Нардеп назвав законопроєкт «дуже правильним» і висловив сподівання, що він швидко пройде наступні два читання та буде остаточно ухвалений.

Нагадаємо, на сайті Ради з'явився законопроєкт, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Ініціатором виступила нардепка Анна Скороход. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.