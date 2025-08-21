Головна Країна Політика
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування
колаж: glavcom.ua

Звільнені з полону військові зможуть отримати по 50 тис. грн на лікування

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має на меті надати додаткову фінансову підтримку українським військовим, звільненим з російського полону. За ухвалення документа проголосували 270 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренко.

Законопроєкт (№13627) має на меті заповнити прогалину в чинному законодавстві. Наразі виплати передбачені лише для тих, хто отримав поранення, контузії чи каліцтва. Проте багато звільнених з полону потребують тривалого лікування не через травми, а через важкі хвороби, які вони набули або які загострилися під час перебування в неволі.

Документ пропонує запровадити такі норми:

  • Військові, які після звільнення потребують стаціонарного лікування тривалістю від 30 днів, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн.
  • Ці виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування.
  • Законопроєкт також має врегулювати порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути бюрократичних перепон.

Нардеп назвав законопроєкт «дуже правильним» і висловив сподівання, що він швидко пройде наступні два читання та буде остаточно ухвалений.

Нагадаємо, на сайті Ради з'явився законопроєкт, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Ініціатором виступила нардепка Анна Скороход. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Теги: Верховна Рада військові бойові виплати соцвиплати полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

