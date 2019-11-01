Рада підтримала законопроєкт про запобігання відмиванню доходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За проєкт закону №2179 проголосували 278 депутатів

Верховна Рада Україні ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№2179).

За проєкт закону №2179 проголосували 278 депутатів, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

«Проєкт закону спрямований на удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращання положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міністерстві фінансів, законопроєкт адаптує в національне законодавство Рекомендації FAT та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір отримати членство (в т.ч. України).

Ухвалення цього законопроєкту є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС і дозволить не лише вийти на новий рівень якості системи фінансового моніторингу, а й забезпечити можливість отримання від ЄС другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро.

Ухвалення законопроєкту зокрема забезпечить:

зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках, загрозах та вразливостях. Зокрема, вібудеться перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;

дозвіл на використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;

збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4); створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

визначення штрафу за масштабні та системні порушення. Максимальний штраф для банків та фінансових установ складатиме 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян саме за системні порушення, а не поодинокі зловживання (для інших осіб – до 1 млн неоподатковуваних мінімумів). штрафи. Санкції будуть застосовуватися регуляторами, що проводять перевірки (НБУ, НКЦПФР та ін.), з обов’язковим врахуванням обставин вчиненого порушення та фінансового стану суб’єкта;

скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;

удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Як повідомлялось, депутати Верховної Ради вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту шляхом натискання кнопки замість карток.

Нова систем реєстрації почала діяти у зв'язку з набуттям чинності закону про припинення відшкодування нардепам витрат у разі пропуску засідань Верховної Ради без поважних причин.