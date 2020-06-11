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    Думки вголос

    Можливості та ризики президентського законопроєкту про референдум

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Можливості та ризики президентського законопроєкту про референдум

    Зеленський пропонує проводити всеукраїнський референдум, якщо за це висловлюються не менше 3 млн виборців

    Мовою оригіналу

    Итак, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии. Проще говоря – о референдуме. Ну, к президенту нет вопросов. Он обещал такой законопроект – получите. Теперь слово за депутатами. Но тем, кто торопится открывать шампанское, я бы не советовал торопиться. Законопроект действительно дает нам в руки реальный и очень мощный инструмент по изменениям правил игры. Это большая власть. И всем кажется, что они к ней готовы. Вот только с властью «в нагрузку» всегда идет и ответственность. Адекватная по размерам. Все ли готовы просчитывать последствия и отвечать за свои поступки? Что притихли? Мысленно считаете таких знакомых? Ну, это не отнимет много времени…

    Я очень коротко пройдусь по основным пунктам законопроекта о народовластии. По реальным возможностям и рискам. Но, давайте сразу для простоты называть его, как привыкли – о референдуме. Итак, президент предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей. Но локально усилиями, например, Киева и Одессы провести референдум нельзя. Подписи должны быть собраны не менее чем в двух третях регионов Украины и не менее 100 000 в каждом из регионов. Так что сговор «феодалов» маловероятен. Но возможность для манипуляций остается.

    Итак, референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада. Вопрос – а если 3 млн. подписей собраны, а власть референдум не назначает? Они же никаких противоправных действий не совершают, просто… не назначают. И если президенту можно хотя бы формально выставить претензии, то как быть с нардепами? Они могут просто не давать нужного количества голосов. Коллективный саботаж, но реальной ответственности за него нет и быть не может. Так что если нардепам тема референдума (например, об отзыве народного депутата избирателями) не понравится – вопрос зависнет. Этот момент нужно отработать.

    Еще один момент у меня под вопросом. Согласно законопроекту для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей. То есть порог явки приличный, значит и вопрос должен быть важным минимум для каждого второго украинца. Для положительного решения проголосовать должны больше половины от пришедших. То есть теоретически поменять Конституцию могут 25% украинских избирателей плюс один. Все логично. Но – в законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос. Вот, почему один? Референдум, как и выборы, процесс не из дешевых. И раз уж мы решили собраться минимум половиной страны и комиссии собрались, и ЦВК – почему бы не решить сразу несколько наболевших вопросов? Есть, конечно, риск в изменениях этой нормы. Ради трех миллионов голосов организаторы референдума могут напихать в проект десяток вопросов. Но как они найдут голоса половины? В общем, депутатам есть над чем поработать.

    Ну и ключевой вопрос – какие вопросы народ может вынести на референдум. Итак, согласно законопроекту, на референдум могут быть вынесены:

    • утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
    • вопросы общегосударственного значения;
    • вопросы об изменении территории Украины;
    • вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.
    Предметом референдума не могут быть вопросы:
    • противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;
    • направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;
    • о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;
    • отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

    То есть, в общем и целом законопроект нужный. Я бы даже сказал – заждались уже. Народовластие это очень правильно. И вопрос на перспективу – что там в планах по местным референдумам? Я не про язык и не про памятники коммунистическим вождям. Но нельзя ли немного перераспределить власть от местных элит в пользу простых граждан? Тоже, кстати, наболела тема…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЦВК Верховна Рада референдум Володимир Зеленський президент
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