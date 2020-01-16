Рада схвалила безкоштовне харчування для дітей переселенців



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Діти переселенців матимуть право на безкоштовне харчування в навчальних закладах

За документ проголосували 355 народних обранців

Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект № 0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

За нього проголосували 355 нардепів.

Зокрема, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, коштом держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням

Крім того, харчування коштом держбюджету надається дітям з перерахованих вище категорій і під час навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Нагадаємо, 17 травня 2017 року Верховна рада VIII восьмого скликання прийняла за основу законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб». Тоді документ підтримали 226 народних депутатів.

Також нагадаємо, що з 2020 року Збройні сили перейдуть на нову систему харчування.

Нагадаємо, у середині грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування.

В Міноборони зазначили, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ ЗСУ, яка повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу. Ця система запроваджує широкий асортимент продуктів, гнучкий механізм їх замовлення, урізноманітнює та значно покращує якість їжі.

Запровадження цих інновацій в українському війську триває поетапно, з виданням відповідних наказів Міноборони. Наразі переведено вже 73 військові частини Збройних сил України. Більшість, а саме 285 військових частин мали перейти на цю систему на підставі наказу, дію якого до 11 грудня було зупинено.