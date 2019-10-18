  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада розглядає проєкт держбюджету-2020 у першому читанні

    • Розсилка
    Рада розглядає проєкт держбюджету-2020 у першому читанні

    На засіданні присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Рахункової палати Валерій Пацкан

    Верховна Рада розглядає проєкту державного бюджету на 2020 рік (законопроєкт №2000) у першому читанні. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

    На засіданні присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

    Згідно з регламентом, розгляд проєкту держбюджету в першому читанні проходить за повною процедурою обговорення.

    Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу проєкт постанови про висновки і пропозиції до проєкту держбюджету.

    Проєкт держбюджету вважається прийнятим у першому читанні, якщо проєкт постанови про висновки та пропозиції було проголосовано Радою в цілому.

    Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів вніс до Ради проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд грн.

    Як повідомлялось, 20 вересня Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

    Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня.

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік у листопаді. 

    Читайте також:
    Верховна Рада бюджет ВВП Валерій Пацкан Дмитро Разумков Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ