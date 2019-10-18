Рада розглядає проєкт держбюджету-2020 у першому читанні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Рахункової палати Валерій Пацкан

Верховна Рада розглядає проєкту державного бюджету на 2020 рік (законопроєкт №2000) у першому читанні. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

На засіданні присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Згідно з регламентом, розгляд проєкту держбюджету в першому читанні проходить за повною процедурою обговорення.

Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу проєкт постанови про висновки і пропозиції до проєкту держбюджету.

Проєкт держбюджету вважається прийнятим у першому читанні, якщо проєкт постанови про висновки та пропозиції було проголосовано Радою в цілому.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів вніс до Ради проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд грн.

Як повідомлялось, 20 вересня Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік у листопаді.

Читайте також: