Рада розглядає проєкт держбюджету-2020 у першому читанні
На засіданні присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Рахункової палати Валерій Пацкан
Верховна Рада розглядає проєкту державного бюджету на 2020 рік (законопроєкт №2000) у першому читанні. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков.
На засіданні присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Згідно з регламентом, розгляд проєкту держбюджету в першому читанні проходить за повною процедурою обговорення.
Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу проєкт постанови про висновки і пропозиції до проєкту держбюджету.
Проєкт держбюджету вважається прийнятим у першому читанні, якщо проєкт постанови про висновки та пропозиції було проголосовано Радою в цілому.
Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів вніс до Ради проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд грн.
Як повідомлялось, 20 вересня Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.
Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня.
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік у листопаді.