Рада прийняла за основу законопроєкт щодо спрощення приєднання до електромереж

За відповідний законопроєкт проголосувало 314 народних депутатів

Верховна Рада в першому читані прийняла законопроєкт про спрощення приєднання до електромереж. Про це повідомила нардепка Олена Шуляк на сторінці у Facebook.

«314 «за» – №5009 про спрощення приєднання до електромереж прийнято! Україна займає низькі позиції в рейтингу Doing Business за критерієм приєднання до електричних мереж, що дуууже погано впливає на нашу інвестиційну привабливість. Щоб нарешті виправити цю ситуацію, ми ухвалили №5009. У ньому, зокрема, про те, що строки приєднання до електромереж скоротяться приблизно у 2,5 раза!», – повідомила Шуляк.

Також вона зазначила, що спроститься оформлення земельної документації, скоротиться час проходження дозвільних процедур обленерго. «До слова, в документі є й про запровадження приєднання «під ключ» до 1 МВт, що якісно сприяє розвитку малого і середнього бізнесу», – повідомила Шуляк.

Як раніше писав «Главком», цифровізація та автоматизація мережі перетворюють електричні мережі в Smart Grid – «розумні мережі», що потрібні для розвитку сучасних міст. Це стосується як напряму управління інфраструктурою мереж, так і розвитку діджитал рішень для обслуговування клієнтів. В тому числі й для оформлення послуги нового приєднання до електромережі. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх під час панельної дискусії «Україна 30. Цифровізація».