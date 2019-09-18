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    Політика

    Генпрокурор Рябошапка звільнив свою заступницю

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    <p>Ексзаступниця глави ГПУ Анжела Стрижевська</p> - Генпрокурор Рябошапка звільнив свою заступницю

    Ексзаступниця глави ГПУ Анжела Стрижевська

    Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської

    Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив свою заступницю Анжелу Стрижевську.

    Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

    «Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», 18 вересня 2019 року підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора Стрижевської» – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка має намір до кінця поточного року здійснити більшу частину робіт з реорганізації прокуратури в Офіс генпрокурора.

    Як повідомлялося, 10 вересня Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №1032, який передбачає реформу прокуратури.

    Законопроєкт, зокрема, передбачає ліквідацію Головної військової прокуратури, Генпрокуратура перейменовується у Офіс генерального прокурора, а усі прокурори мають пройти переатестацію. Їх кількість має зменшитися з 15 до 10 тисяч. Також планується підняти заробітну плату прокурорам.

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