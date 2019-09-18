Генпрокурор Рябошапка звільнив свою заступницю
Ексзаступниця глави ГПУ Анжела Стрижевська
Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив свою заступницю Анжелу Стрижевську.
Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.
«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», 18 вересня 2019 року підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора Стрижевської» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка має намір до кінця поточного року здійснити більшу частину робіт з реорганізації прокуратури в Офіс генпрокурора.
Як повідомлялося, 10 вересня Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №1032, який передбачає реформу прокуратури.
Законопроєкт, зокрема, передбачає ліквідацію Головної військової прокуратури, Генпрокуратура перейменовується у Офіс генерального прокурора, а усі прокурори мають пройти переатестацію. Їх кількість має зменшитися з 15 до 10 тисяч. Також планується підняти заробітну плату прокурорам.