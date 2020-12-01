Рада у вівторок візьметься за підтримку бізнесу на час карантину

Також парламентарі розглянуть питання продажу е-сигарет дітям

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні планує визначитися щодо низки проєктів законів про внесення змін до Податкового кодексу, зокрема, спрямованого на підтримку бізнесу в умовах карантину через коронавірус. Про це йдеться у порядку денному.

Так, на включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо скорочення строку для внесення альтернативних проєктів значиться президентський проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції

Окрім того, заплановано розгляд у другому читанні законопроєкту №3039а про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу.

Нардепи також планують розглянути проєкт постанови №4262 про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління ДСНС і Луганської обласної державної адміністрації – військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування та виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру.

Також у другому читанні планують розгляд проєкту закону №3087-д про Бюро економічної безпеки України.

На порядку денному для повторного розгляду з пропозиціями президента України значиться закон України №3014 «Про електронні комунікації».

Також мають розглянути у другому читанні проєкт закону №3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Напередодні глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова виступила проти виплати допомоги тим фізичним особам-підприємцям, які не платять податки. Вона також хоче подивитись на ФОПа, який за рік сплатив хоча б 8 тисяч гривень податків.

Раніше Мінфін повідомив, як держава планує підтримати бізнес у разі посилення карантину.

Також нагаадаємо, що минулого тижня Зеленський вніс до Ради «невідкладний» законопроєкт про підтримку бізнесу.