Разумков прогнозує, що Рада уникне «новорічної бюджетної ночі»

Верховна Рада готова зібратися на позачергове засідання для розгляду головного кошторису країни на 2021 рік

Наразі триває робота у комітетах парламенту

Верховна Рада може наприкінці наступного тижня на позачерговому засіданні прийняти Державний бюджет на 2021 рік.

Про це заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV.

Він зазначив, що наразі триває робота у комітетах парламенту.

«Я почув чітку позицію від всіх депутатських фракцій та груп, що якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 рік може бути прийнятий на наступному тижні (це десь близько середа чи четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання», – сказав Разумков.

Глава Ради додав, що у іншому випадку держбюджет можуть розглянути наступного пленарного тижня.

«Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч», – наголосив Разумков.

Як відомо, Рада на цьому тижні не буде розглядати держбюджет.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамия заявив, що державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік і передав його на розгляд парламенту.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.