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    Радницею міністра енергетики стала екс-представниця України у Міжнародному суді ООН

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    Радницею міністра енергетики стала екс-представниця України у Міжнародному суді ООН
    Фото: Міністерство енергетики України

    Олена Зеркаль сьогодні взяла участь у зустрічі Галущенко і Єврокомісарки Кадрі Сімсон щодо енергетичного партнерства між Україною та ЄС

    Екс-радниця голови НАК «Нафтогаз України» Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

    Як розповіли у відомстві, сьогодні Галущенко і Єврокомісарка Кадрі Сімсон обговорили виконання плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС та Угоди про асоціацію.

    Зазначається, що з української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.

    «Сторони приділили увагу питанню газопроводу «Північний потік-2». Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні: «Північний потік-2» не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проекту»», – повідомили в Міненерго.

    Галущенко також наголосив на готовності України виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021 рік.

    Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада проголосувала за призначення міністром енергетики віце-президента «Енергоатому» Германа Галущенка, який став першим повноцінним очільником відомства за 1,5 року, оскільки до нього були лише виконувачі обов'язків.

    Тим часом, колишня депутатка Верховної Ради та ексрадниця прем’єр-міністра Олексія Гончарука з міжнародних питань Світлана Заліщук призначена радницею голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

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    Теги: Єврокомісар Світлана Заліщук Верховна Рада Нафтогаз України Міненерго Олена Зеркаль радник
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    Радницею міністра енергетики стала екс-представниця України у Міжнародному суді ООН