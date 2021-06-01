Радницею міністра енергетики стала екс-представниця України у Міжнародному суді ООН

Олена Зеркаль сьогодні взяла участь у зустрічі Галущенко і Єврокомісарки Кадрі Сімсон щодо енергетичного партнерства між Україною та ЄС

Екс-радниця голови НАК «Нафтогаз України» Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Як розповіли у відомстві, сьогодні Галущенко і Єврокомісарка Кадрі Сімсон обговорили виконання плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС та Угоди про асоціацію.

Зазначається, що з української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.

«Сторони приділили увагу питанню газопроводу «Північний потік-2». Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні: «Північний потік-2» не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проекту»», – повідомили в Міненерго.

Галущенко також наголосив на готовності України виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021 рік.

Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада проголосувала за призначення міністром енергетики віце-президента «Енергоатому» Германа Галущенка, який став першим повноцінним очільником відомства за 1,5 року, оскільки до нього були лише виконувачі обов'язків.

Тим часом, колишня депутатка Верховної Ради та ексрадниця прем’єр-міністра Олексія Гончарука з міжнародних питань Світлана Заліщук призначена радницею голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».