«Слуги народу» спрогнозували голоси за відставку Разумкова

За відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 197 підписів «слуг народу»

Збір підписів під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання голови Верховної Ради триває

Фракція «Слуга народу» зібрала 197 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, всього ж прогнозують понад 240 голосів «за». Про це заявила речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram.

«За час проведення «Великої фракції» у Трускавці під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання голови Верховної Ради було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві», – написала вона.

За словами Палійчук, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту у сесійній залі набере понад 240 голосів народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Проте, у порядку денному засідання парламенту немає питання про відставку Разумкова.

Також Разумков заявив, що цього пленарного тижня депутати не зможуть розглянути питання про його відставку.

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌