Разумков скликав позачергове засідання Ради (порядок денний)

Засідання Ради відбудеться у четвер, 7 жовтня, о 16:00, на вимогу 153 народних депутатів

На порядку денному – сім законодавчих ініціатив

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту. Про це повідомила у Facebook речниця Разумкова Ольга Туній.

Засідання Ради відбудеться у четвер, 7 жовтня, о 16:00, на вимогу 153 народних депутатів.

На порядку денному – сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.

фото: Ольга Туній / Facebook

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Натомість Разумков заявив, що цього пленарного тижня депутати не зможуть розглянути питання про його відставку.

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌