Ракетний обстріл Кременчука: голова ОВА повідомив про наслідки

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область), який росіяни завдали на Великдень, 24 квітня, загинула одна людина, ще семеро постраждали. Про це 25 квітня повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Деталі обстрілу Кременчука. Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення. Дев'ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, одна людина загинула, семеро людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості», – зазначив очільник області.

Лунін додав, що є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.

Нагадаємо, що російські військові випустили ракети по Кременчуку близько 21:30 24 квітня. А годиною раніше пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури у інших населених пунктах в Полтавській області.

Відомо, що у ніч на 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унаслідок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.