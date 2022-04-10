Військові знищили два ворожі гелікоптери та 26 окупантів на Сході

Військові знищили два ворожі гелікоптери на Сході

Російські окупанти протягом дня здійснювали ракетні та авіаційні удари

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» відзвітувало про результати захисту України впродовж дня у власній зоні відповідальності. Про це повідомляє Міноборони в Telegram.

Російські окупанти протягом дня здійснювали ракетні та авіаційні удари. Також українських військових на сході України постійно обстрілювали з важкої артилерії.

Вогнем у відповідь українські захисники знищили:

особового складу – 26

БМП/БТР – 1

АТ – 2

гелікоптерів – 2

БПЛА – 1.

До слова, перше бойове застосування Starstreak в бойових умовах військовослужбовці підрозділу Десантно-штурмових військ зафіксували на відео.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок тримання військовополонених в українських таборах. У них діятимуть дві ізольовані зони: житлова – для розміщення військовополонених, виробнича – для виконання ними роботи, а також ізольовані структурні дільниці: для карантину та діагностики, проведення індивідуальної роботи та адаптації, посиленого контролю та відправки.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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