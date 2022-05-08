В Одесі та Миколаєві лунають вибухи

Небо над Одесою зараз

Мешканців просять не виходити з укриттів

Удень 8 травня мешканці Одеси та Миколаєва повідомили, що у їхніх містах лунають вибухи.

На півдні України та в багатьох інших регіонах України оголошена повітряна тривога.

Нагадуємо, до сигналу відбою тривоги не виходьте з безпечного місця, не стійте біля вікон та не викладайте у мережі фото та відео.

Офіційної інформації щодо ситуації в цих містах поки немає.

Нагадаємо, вранці на Одещині в Арцизі чули вибух, місто знеструмлене.

Напередодні окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині.

Як стало відомо, російські хакери координували ракетні удари по Одесі.

Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.

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