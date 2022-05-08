В Одесі та Миколаєві лунають вибухи
Мешканців просять не виходити з укриттів
Удень 8 травня мешканці Одеси та Миколаєва повідомили, що у їхніх містах лунають вибухи.
На півдні України та в багатьох інших регіонах України оголошена повітряна тривога.
Нагадуємо, до сигналу відбою тривоги не виходьте з безпечного місця, не стійте біля вікон та не викладайте у мережі фото та відео.
Офіційної інформації щодо ситуації в цих містах поки немає.
Нагадаємо, вранці на Одещині в Арцизі чули вибух, місто знеструмлене.
Напередодні окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині.
Як стало відомо, російські хакери координували ракетні удари по Одесі.
Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.