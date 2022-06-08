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    Рашисти атакували Миколаївщину: багато поранених

    У ночі окупанти били і по місту Миколаєву - Рашисти атакували Миколаївщину: багато поранених
    У ночі окупанти били і по місту Миколаєву
    фото: t.me/mykolaivskaoblrada

    У миколаївських лікарнях перебуває 274 громадяни, що постраждали від атак окупантів

    Російські війська знову обстріляли Миколаїв та область. За минулу добу внаслідок ворожих атак поранення отримали 13 людей. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

    За її словами, обстріли були зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – на території Широківської, Березнегуватської, Снігурівської, Галицинівської та Первомайської громад.

    «Також сьогодні в ночі окупанти били і по місту Миколаєву. Відомо, що всі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Дітей серед них немає», – зазначила Замазєєва.

    Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 274 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область, ще 123 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

    Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували Миколаївщину: багато поранених