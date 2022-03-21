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    Думки вголос

    У Росії відбувається наростання фашистських трансформацій

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    У Росії літеру Z перетворили на новий символ. - У Росії відбувається наростання фашистських трансформацій
    У Росії літеру Z перетворили на новий символ.

    Не дарма у РФ у 2021 році ухвалили закон про збільшення кількості колоній та про виправні роботи там

    Мовою оригіналу

    Дебилоиды в России возвели букву Z в новый символ. Непонятно чего символ.

    Прикубанский суд Краснодара оштрафовал мужчину, который плюнул в знак Z, остановившись рядом с плакатом на красный сигнал светофора. Этот плевок запечатлел видеорегистратор соседней машины, и через некоторое время мужчину задержали.

    Всех тех, кто откажется «облачаться в вату» и поддерживать шизу от Кремля (а это незначительная часть рос граждан, с неатрофированной мыслительной функцией) объявят «национал-предателями».

    Задержания и штрафы за оскорбление символа Z, замена букв в названиях городов на Z и V – признак нарастающих фашистских трансформаций внутри РФ.

    А это значит (я уже об этом писала, но повторюсь), что вслед за Адольфом и Геббельсом обязательно появятся какие-нибудь Гиммлер и Гейдрих. Как функция. События уже разворачиваются в этом направлении – российского варианта «теории высшей рассы», СС и концлагерей. Не зря же осенью 2021-го приняли закон об увеличении количества колоний и об исправительных работах там. Какой-нибудь условный Рогозин.

    Причем, наверняка, назовут каким-нибудь латинским словом, добавят к уже используемым буквам еще какую-то, для триады – Z V N. Сеансы экзорцизма обычно изображаются именно так, где бесы используют латиницу.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    У Росії відбувається наростання фашистських трансформацій