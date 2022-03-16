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    Російські окупанти вдарили ракетами по Сарнах

    Російські окупанти бомбардували місто Сарни на Рівненщині - Російські окупанти вдарили ракетами по Сарнах
    Російські окупанти бомбардували місто Сарни на Рівненщині
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    ЗМІ повідомляють про влучання трьох ракет

    Мер міста Сарни Руслан Серпенінов заявив, що по місту вдарили ракетами. Про це Серпенінов повідомив у Facebook.

    «По Сарнах прильот ракет. Попередньо жертв не має», – повідомив Серпенінов.

    Додамо, що в місті є військова частина.

    Канал «Україна 24» повідомляє про влучання трьох ракет. Імовірною ціллю були склади стрілецької зброї.

    Разом із тим, повідомляють про вибухи і в Білорусі у Лунинцях і Барановичах.

    Крім того, відомо про повітряну тривогу у багатьох областях: Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Київ та Київська область, Кропивницький, Дніпропетровщина, Конотоп, Кривий Ріг.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

    Теги: окупанти ЗМІ війна Сарни
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    Російські окупанти вдарили ракетами по Сарнах