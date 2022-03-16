Російські окупанти вдарили ракетами по Сарнах

ЗМІ повідомляють про влучання трьох ракет

Мер міста Сарни Руслан Серпенінов заявив, що по місту вдарили ракетами. Про це Серпенінов повідомив у Facebook.

«По Сарнах прильот ракет. Попередньо жертв не має», – повідомив Серпенінов.

Додамо, що в місті є військова частина.

Канал «Україна 24» повідомляє про влучання трьох ракет. Імовірною ціллю були склади стрілецької зброї.

Разом із тим, повідомляють про вибухи і в Білорусі у Лунинцях і Барановичах.

Крім того, відомо про повітряну тривогу у багатьох областях: Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Київ та Київська область, Кропивницький, Дніпропетровщина, Конотоп, Кривий Ріг.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.