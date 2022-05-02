Рашисти знову обстріляли міст через Дністровський лиман

Ворог не полишає спроби зруйнувати міст

Окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

«Одещина. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється», – написав він у Телеграм.

Як повідомили у пресслужбі Одеської військової адміністрації, напередодні ракетного удару та після нього повітряної тривоги у регіоні не оголошували. За даними пресслужби ОК «Південь», в Одеську область війська РФ випустили три ракети.

Нагадаємо, 28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт.

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