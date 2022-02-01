Рай для диверсійно-розвідувальних груп. Журналістка розказала про небезпеку на північному кордоні

Ольга Мусафірова повідомила про небезпеку, про яку мало хто замислюється

Ситуація у прикордонних районах України, що межують із Білоруссю, представляє суттєву загрозу?

У північних прикордонних районах України, зокрема тих, що межують із Гомельською областю Республіки Білорусь (Чернігівська область), наявна цілком реальна небезпека появи диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) сусідньої держави. Таку думку в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» висловила спеціальна кореспондентка «Нової газети» в Україні Ольга Мусафірова.

Журналістка порівняла суспільно-політичні настрої на вищевказаних територіях, а також атмосферу бідності, безробіття та абсолютної зневіри, із суспільно-політичною ситуацією на Донбасі у 2013 році, що була однією з передумов його подальшої часткової окупації.

«Там не працює жодний український телеканал – там дивляться виключно російські та білоруські телеканали. І ще, на додачу, там купа обезлюднених сіл, де по дві, по три людини проживає. Навкруги – ліс, по лісу – прикордонна смуга і кордон, який, власне, не існує», – зазначила Мусафірова.

Журналістка додала, що на думку ветеранів АТО, з якими вона обговорювала ситуацію у цих прикордонних районах, ці села є «раєм для ДРГ».

В свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що має уявлення про суспільно-політичні настрої населення різних регіонів України і не вважає ситуацію у тій місцевості, про яку згадала журналістка, настільки загрозливою.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

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