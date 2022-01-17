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    Лукашенко лякає білорусів українськими радикалами на кордоні (відео)

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    Останнім часом висловлювання Олександра Лукашенка щодо України є все більш агресивними - Лукашенко лякає білорусів українськими радикалами на кордоні (відео)
    Останнім часом висловлювання Олександра Лукашенка щодо України є все більш агресивними
    фото з відкритих джерел

    «Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці»

    Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україні у нарощуванні чисельності військового контингенту біля білоруського кордону. Відповідну заяву не визнаний міжнародною спільнотою президентом Білорусі Лукашенко зробив після того, як заслухав доповідь про задум спільних оперативних навчань збройних сил Білорусі та Росії «Союзна рішучість – 2022», передає БЕЛТА.

    Зокрема Лукашенко заявив, що ситуація на південних кордонах Білорусі насторожує.

    «Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з «націоналістів-радикалів». Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від Державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не попадуть. Вони туди не йдуть і не збираються в Україну йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони будуть «захищатися від мігрантів з Білорусі», – заявив Олександр Лукашенко.

    Варто зазначити, в Україні поблизу від білоруських кордонів проводиться спецоперація «Полісся», в яких задіяні близько 10 тис. військовослужбовців.

    Раніше одіозний білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що у 2022 році взяв жорсткіший курс на збереження суверенітету та зміцнення зв'язків з братніми країнами, серед яких назвав Україну, зазначивши, що Україну треба повернути «в лоно нашої справжньої віри».

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    Теги: Олександр Лукашенко військові навчання Україна кордон
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    Лукашенко лякає білорусів українськими радикалами на кордоні (відео)