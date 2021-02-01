  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Буковині реанімації двох лікарень переповнені пацієнтами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Буковині реанімації двох лікарень переповнені пацієнтами - На Буковині реанімації двох лікарень переповнені пацієнтами
    На Буковині реанімації двох лікарень переповнені пацієнтами

    На 100% заповнені пацієнтами реанімації Сторожинецької ЦРЛ, а також Чернівецької міської лікарні №3

    У Чернівецькій області реанімації двох лікарень заповнені на 100 відсотків.

    Про це свідчать дані з дашборду щодо ситуації з коронавірусом на Буковині.

    Згідно із таблицею, на 100% заповнені пацієнтами реанімації Сторожинецької ЦРЛ, а також Чернівецької міської лікарні №3.

    Також близька до повної заповненості пацієнтами (83,3%) реанімація Заставнівської ЦРЛ.

    1612115309_dashboard

    Що ж до вільних місць у палатах для пацієнтів з коронавірус, то на Буковині наразі їх найменше у Заставнівській ЦРЛ (заповненість – 98,18%) та Сторожинецькій райлікарні (93,33%).

    Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області упродовж минулої доби від коронавірусу померли двоє людей.

    Теги: лікарня Чернівецька область коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies