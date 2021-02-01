На Буковині реанімації двох лікарень переповнені пацієнтами
На 100% заповнені пацієнтами реанімації Сторожинецької ЦРЛ, а також Чернівецької міської лікарні №3
У Чернівецькій області реанімації двох лікарень заповнені на 100 відсотків.
Про це свідчать дані з дашборду щодо ситуації з коронавірусом на Буковині.
Згідно із таблицею, на 100% заповнені пацієнтами реанімації Сторожинецької ЦРЛ, а також Чернівецької міської лікарні №3.
Також близька до повної заповненості пацієнтами (83,3%) реанімація Заставнівської ЦРЛ.
Що ж до вільних місць у палатах для пацієнтів з коронавірус, то на Буковині наразі їх найменше у Заставнівській ЦРЛ (заповненість – 98,18%) та Сторожинецькій райлікарні (93,33%).
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області упродовж минулої доби від коронавірусу померли двоє людей.