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    Речник МВС Ярослав Тракало подав у відставку

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    Колишній посадовець подякував усім, із ким разом працював - Речник МВС Ярослав Тракало подав у відставку
    Колишній посадовець подякував усім, із ким разом працював
    Фото Ярослав Тракало/ Facebook

    Тракало пропрацював у МВС шість років

    Директор департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало подав у відставку. Про це на особистій сторінці у Facebook Тракало написав сьогодні, 10 вересня.

    Посадовець пропрацював у МВС шість років.

    «Завершив робочий тиждень заявою на звільнення. Понад шість років на державній службі. Від початку становлення Нацполіції – до розбудови авіації МВС. Після Революції гідності формував пресслужбу Нацполіції з нуля. Був першим в історії її речником. Бувало складно. Але завжди конструктивно і результативно», – написав Тракало.

    Раніше Ярослав Тракало працював на посадах директора департаменту комунікацій Нацполіції, у пресслужбі МВС, помічника нардепа, а також був журналістом багатьох українських ЗМІ.

    Колишній посадовець є випускником Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Інституту журналістики.

    «Цей етап завершено. Попереду новий тиждень і нові можливості», – йдеться у пості.

    У своєму дописі Тракало подякував колегам та журналістам, які у цей час працювали разом із ним.

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    Теги: МВС ЗМІ Facebook час звільнення
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    Речник МВС Ярослав Тракало подав у відставку