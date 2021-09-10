Речник МВС Ярослав Тракало подав у відставку

Тракало пропрацював у МВС шість років

Директор департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало подав у відставку. Про це на особистій сторінці у Facebook Тракало написав сьогодні, 10 вересня.

Посадовець пропрацював у МВС шість років.

«Завершив робочий тиждень заявою на звільнення. Понад шість років на державній службі. Від початку становлення Нацполіції – до розбудови авіації МВС. Після Революції гідності формував пресслужбу Нацполіції з нуля. Був першим в історії її речником. Бувало складно. Але завжди конструктивно і результативно», – написав Тракало.

Раніше Ярослав Тракало працював на посадах директора департаменту комунікацій Нацполіції, у пресслужбі МВС, помічника нардепа, а також був журналістом багатьох українських ЗМІ.

Колишній посадовець є випускником Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Інституту журналістики.

«Цей етап завершено. Попереду новий тиждень і нові можливості», – йдеться у пості.

У своєму дописі Тракало подякував колегам та журналістам, які у цей час працювали разом із ним.

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