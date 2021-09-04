У Авакова назвали нового міністра МВС «перехідною фігурою»

Монастирський має усвідомлювати, який потужний орган і потужну силу стримувань і противаг йому залишив Аваков, вважає Шкіряк

Шкіряк висловив сумнів у самостійності нового міністра внутрішніх справ

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розчищає дорогу комусь іншому. Але у нього є можливість стати більш самостійною фігурою, сказав в інтерв’ю «Главкому» соратник екскерівника МВС Арсена Авакова Зорян Шкіряк.

Колишній урядовець переконаний, що Монастирський не може сказати президенту «ні», як це робив Аваков.

«Мені здається, що Монастирський є перехідною фігурою з функцією розчистити дорогу комусь іншому. Кому – не знаю, різні чутки ходять», – повідомив Шкіряк.

У той же час він побажав нинішньому очільнику МВС стати більш самостійною фігурою.

«Він має усвідомлювати, який потужний орган і потужну силу стримувань і противаг йому залишив Аваков», – вважає Зорян Шкіряк.

Також Шкіряк звинуватив колишніх соратників, які не звільнились із МВС, у мімікрії. Соратник Авакова також вказав основні ризики, які спровокувало звільнення міністра.

Тим часом генерал-лейтенант міліції, колишній голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вважає, що завдяки Авакову МВС тепер працює, як в усіх європейських країнах.

До слова, як свідчать дані опитування, лише 10% українців переконані, що Монастирський працюватиме краще за Авакова.