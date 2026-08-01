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Українські дрони одночасно уразили три НПЗ у Башкортостані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українські дрони одночасно уразили три НПЗ у Башкортостані
Дим, що здійнявся після удару по російській Уфі
фото: Exilenova+

Під удар також потрапили чотири російські радіолокаційні станції у Краснодарському краї

Далекобійні дрони атакували підприємства «Башнафта-УНПЗ», «Башнафта-Новойл» та «Башнафта-Уфанафтохім» в Уфі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Ці заводи входять до структури компанії «Башнефть» і утворюють один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Відстань до цілей становила близько 1600 км від державного кордону України. Загальна потужність трьох підприємств перевищує 23 млн тонн нафти на рік.

На заводах виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастильні матеріали та іншу продукцію, яку використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Окрім цього, дрони СБУ уразили три радіолокаційні станції «Подльот-К1» та одну РЛС «Каста-2Е2» у Краснодарському краї. Ці комплекси російські війська використовують для виявлення повітряних цілей і контролю повітряного простору.

У СБУ наголосили, що операція є частиною системної кампанії зі зниження військово-економічного потенціалу Росії, яка здійснюється на виконання завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським.

У спецслужбі зазначили, що нафтопереробні підприємства залишаються одними з ключових військових цілей на території РФ, адже забезпечують російську армію паливом і є важливим джерелом фінансування війни. Саме тому українські Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по таких об'єктах, позбавляючи Росію ресурсів для продовження агресії.

Зранку 1 серпня у мережі з'явилися перші кадри з російської Уфи, охопленої густим темним димом.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Україна змінила тактику ударів по російських нафтопереробних заводах. Замість масштабних атак по резервуарах чи виробничих цехах українські військові дедалі частіше завдають високоточних ударів по критично важливих елементах обладнання, виведення з ладу яких надовго зупиняє роботу підприємств.

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Теги: війна завод нафта дрон росія

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