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«Я не списався». Відомий співак-військовий прокоментував свої поїздки за кордон

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олександр Кварта був фіналістом Нацвідбору на «Євробачення»
фото: Іnstagram.com/avkvarta

Олександр Кварта долучився до лав ЗСУ у серпні 2025 року
 
 
 

Український співак-військовий Олександр Кварта зазнав хейту через поїздки за кордон. Артист відреагував на критику та пояснив, на яких підставах виїздить з країни. Про це пише «Главком» із посиланням на подкаст «СучЦукрМуз».

Олександр Кварта неодноразово показувався у Лондоні та Парижі під час служби. За його словами, ці поїздки повʼязані з його обовʼязками у війську. Він їздить за кордон та вирішує питання про перевезення автомобілів з-за кордону для військових.

«Я не списався. Те, що у вас не вкладається в голові, що солдат ЗСУ може співати й бути за кордоном – це ж ваші проблеми. У мене є свої завдання, свої командири, які відправляють мене на ці завдання. Ця ваша жаб'яча давка не робить вам честі. Ось тільки закрив із Парижа бус, він уже в Україні і переїжджає у мою частину. З Лондона був Volkswagen Т5 привезений. Перед цим на Новий рік був Mitsubishi L200», – розповів Кварта.

«Я не списався». Відомий співак-військовий прокоментував свої поїздки за кордон фото 1
фото: Іnstagram.com/avkvarta

Крім того, Олександр Кварта відреагував на коментарі, де його порівнюють зі співаком Віталієм Козловським. На це артист зауважив, що його не було звільнено зі служби, нині він є військовим.

Як писав «Главком», співак Олександр Кварта був учасником першого сезону шоу «Україна має талант» та фіналістом Нацвідбору на «Євробачення». У серпні 2025 року долучився до Збройних сил. Зазначимо, Олександр Кварта певний час жив у Росії. Нині ж він мешкає в Україні та служить в ЗСУ.

До слова, український ведучий і журналіст Слава Дьомін опинився в центрі скандалу через поїздку за кордон. 41-річного шоумена помітили в аеропорту Варшави, після чого користувачі соцмереж почали активно обговорювати його виїзд з України. Зокрема, у них виникли питання щодо того, яким чином чоловік призовного віку зміг перетнути кордон під час повномасштабної війни.

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Теги: співак хейт ЗСУ військові

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