Німецький аналітик підрахував, скільки насправді росіян воює проти України

Яніс Клюге: кількість контрактників у лавах армії РФ зросла до 555 тисяч, мобілізованих – скоротилася до 169 тисяч

Загальна чисельність російських військових, задіяних у війні проти України, торік у середньому сягала 723 477 осіб – з них понад 554 тисячі контрактників і майже 169 тисяч мобілізованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз наукового співробітника Німецького інституту проблем міжнародної безпеки (SWP) Яніса Клюге.

Як рахували чисельність армії за виплатами з бюджету

Точний склад російського угруповання в Україні офіційно не розголошується, тому Клюге вкотре вдався до непрямого методу підрахунку – аналізу федеральних бюджетних видатків. Мобілізовані отримують щомісячну доплату 158 тис. рублів (≈$2 тис.), запроваджену указом Путіна №788 від листопада 2022 року, контрактники – 15 тис. рублів на місяць (≈$190) за указом №230 від березня 2023-го. Оскільки ці виплати нараховуються за окремими бюджетними статтями й не перетинаються, поділивши загальну суму видатків на розмір відповідної доплати, можна оцінити кількість отримувачів – тобто фактичну чисельність кожної категорії військових.

Розрахунки SWP на основі даних Міністерства фінансів Росії інфографіка: Janis Kluge

За такою методикою кількість мобілізованих, які отримували доплату, скоротилася із майже 300 тисяч на початку 2023 року до 246 303 у середньому за 2024-й і 168 594 – за 2025 рік. Це не означає, що решта загинули чи вибули за пораненням: частина мобілізованих підписує контракти й переходить у категорію контрактників.

Контрактники витісняють мобілізованих

Натомість чисельність контрактників, навпаки, стабільно зростала: у середньому 230 407 отримувачів доплати у 2023 році (з квітня по грудень), 420 811 – у 2024-му і 554 883 – у 2025-му. Сумарно чисельність російського угруповання – мобілізовані плюс контрактники – збільшилася із 523 548 у 2023 році до 667 114 у 2024-му та 723 477 у 2025-му.

Клюге застерігає, що реальна кількість військових безпосередньо на бойових позиціях, імовірно, дещо нижча за ці цифри, оскільки доплату отримують і ті, хто тимчасово вибув зі строю через легке поранення. Водночас частина росіян, які воюють проти України, може взагалі не отримувати жодної з цих двох доплат – офіційні заяви Кремля щодо добровольців залишаються розпливчастими.

Розрахунки SWP на основі даних Міністерства фінансів Росії інфографіка: Janis Kluge

Порівняння з офіційними заявами Кремля

Путін періодично називає власні оцінки чисельності угруповання в Україні: наприкінці 2023 року – 617 тис. осіб «у зоні бойових дій», у червні 2024-го – «майже 700 тисяч», у вересні 2025-го й повторно у червні 2026-го – «понад 700 тисяч». За словами Клюге, ці цифри відносно близькі до результатів його бюджетних розрахунків. Українські оцінки чисельності ворожого угруповання перші три роки повномасштабного вторгнення були дещо нижчими за російські офіційні заяви, однак із 2025 року обидві сторони сходяться приблизно на позначці 700 тисяч – зокрема, у червні 2026-го колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінював чисельність росіян в Україні у 721,3 тисячі.

Дані за перший квартал 2026 року, хоч і менш надійні через сезонні коливання бюджетних видатків, вказують на подальше скорочення: чисельність мобілізованих могла впасти до близько 120 тисяч, а контрактників – приблизно до 525 тисяч, тобто на 30 тисяч менше, ніж у середині 2025 року.

Нагадаємо, ще навесні Клюге фіксував ознаки вичерпання ресурсу для набору контрактників: темпи рекрутингу тоді впали на 20% порівняно з попереднім роком, а виплати за підписання контракту сягнули історичного рекорду – 1,47 млн рублів.