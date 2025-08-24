Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування

Рейтинг несхвалення Трампа зріс до 56% серед дорослих у США

Через сім місяців після початку другого терміну президента Дональда Трампа його рейтинг несхвалення продовжує зростати серед американців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

За даними опитування The Economist/YouGov, проведеного з 15 по 18 серпня серед 1568 дорослих у США, 40% респондентів заявили, що «рішуче або частково» схвалюють роботу президента, тоді як 56% висловили несхвалення. Ще близько 4% залишилися невпевненими.

Схвалення Трампа істотно відрізняється за партійними лініями: більшість демократів не підтримують президента, тоді як республіканці переважно позитивно оцінюють його роботу.

Найвищий рівень підтримки спостерігається серед людей віком від 65 років і старше – 48% висловили схвалення. Найнижчий показник серед молоді віком 18-29 років –лише 29%.

Згідно з результатами, 23% американців «рішуче схвалюють» дії Трампа, тоді як 47% «рішуче не схвалюють». Для порівняння, під час президентства Джо Байдена 56% респондентів так само рішуче схвалювали або не схвалювали його діяльність.

Інші опитування підтверджують тенденцію: згідно з Reuters/Ipsos, рівень схвалення Трампа становить 40% – на сім пунктів нижче, ніж на початку його другого терміну.

Дослідження Pew Research Center показало ще нижчий показник – 38%.

За середніми даними, зібраними Decision Desk, наразі Трамп має 45,6% схвалення проти 51,1% несхвалення.

До слова, президент США Дональд Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю серед американських виборців упродовж свого президентства.

Нагадаємо, мережу сколихнув брифінг президента США Дональда Трампа, де він хизувався перед пресою світлиною з російським диктатором Володимиром Путіним.

У соціальних мережах, рішення Трампа продемонструвати цю світлину та демонстративно дістати її з шухляди свого президентського столу, різко розкритикували.