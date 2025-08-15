Головна Країна Події в Україні
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
фото: Генштаб ЗСУ

Трамп зробив інтигуючий допис у своїй соцмережі

Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля, Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним, у Рязанській області зруйновано цех порохового заводу. «Главком» склав добірку новин 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля

ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького», – йдеться у повідомленні.

Також Генштаб підтвердив, що у смузі відповідальності ОТУ «Донецьк» силами першого корпусу НГУ «Азов», разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинено просування противника.

Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Унаслідок активних дій противник зазнав значних втрат в живій силі:

  • безповоротні втрати – 271;
  • санітарні втрати – 101;
  • полон – 13.

Також, за даними Генштабу, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Знищено та пошкоджено:

  • один танк;
  • дві бойові броньовані машини;
  • 37 одиниць авто та мототехніки;
  • три гармати.

«Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям», – йдеться у повідомленні.

Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним

Президент США Дональд Трамп опублікував коротке, але надзвичайно емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social напередодні вильоту на Аляску, де відбудеться довгоочікувана зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, про це пише «Главком».

«Ставки високі!» – написав Трамп великими літерами, наголошуючи на винятковій важливості майбутніх переговорів.

Цей лаконічний допис з'явився напередодні саміту, який пройде в Анкориджі – найбільшому місті Аляски, що має символічне значення.

У Рязанській області зруйновано цех порохового заводу

У Рязанській області РФ на заводі «Эластик» пролунав вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. Це вже не перший подібний інцидент на підприємствах у цьому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначають пропагандистські ЗМІ, вибух стався в пороховому цеху заводу «Эластик», розташованого в Шилівському районі Рязанської області. Після вибуху виникла пожежа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Повідомляють про трьох загиблих і 20 постраждалих. Проте дані не є офіційними і точними, у місцевих телеграм-каналах повідомляють, що кількість загиблих уже досягла 5 людей, ще деякі лишаються під завалами.

Будівлю порохового цеху повністю зруйновано.

Завод «Эластик» є одним із ключових підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, порохів і боєприпасів.

Голова Нацбанку отримав нового першого заступника

Сьогодні, 15 серпня, Рада НБУ призначила першим заступником голови Національного банку Сергія Ніколайчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

На цій посаді Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність». Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Що відомо про Ніколайчука?

Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника Голови Національного банку, куратора блоку «Монетарна стабільність». З 2004 до 2019 року він працював у Національному банку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Також Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему «Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні» та отримав ступінь кандидата економічних наук.

Кабмін провів низку кадрових змін у державних службах

Кабінет міністрів України провів сьогодні низку кадрових змін. Про це, як пише «Главком», повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України призначено Артеменко Анну Ігорівну, повідомив він.

Окрім того, Домбровського Кирила Григоровича було звільнено з посади державного секретаря Міністерства національної єдності України.

Жук Ірина Миколаївна пішла з посади заступника голови Державної служби статистики України.

