Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах

Мережу сколихнув брифінг президента США Дональда Трампа, де він хизувався перед пресою світлиною з російським диктатором Володимиром Путіним. Ба більше, Трамп пообіцяв підписати її для диктатора, передає «Главком».

У соціальних мережах, рішення Трампа продемонструвати цю світлину та демонстративно дістати її з шухляди свого президентського столу, різко розкритикували.

Користувачі мережі були обурені тим, що лідер США це зробив після російського удару по американському заводу на Закарпатті, не надавши практично ніяких коментарів щодо цього.

Лише кинувши загальну фразу про те, що йому взагалі не подобається все, що пов'язане з війною.

Мережевий крипто-футурист Ед Крассенштейн пише: «Що не так з цим чоловіком?».

Чеський олімпійський чемпіон Домінік Гашек зазначив: «До цієї людини немає ніякої поваги».

Нагадаємо, Путін також відзначився черговою порцією похвали у бік Трампа. Російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».