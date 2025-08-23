Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах
Трамп похизувався світлиною з Путіним
фото: АР

Чеський олімпійський чемпіон Домінік Гашек зазначив: «До цієї людини немає ніякої поваги»

Мережу сколихнув брифінг президента США Дональда Трампа, де він хизувався перед пресою світлиною з російським диктатором Володимиром Путіним. Ба більше, Трамп пообіцяв підписати її для диктатора, передає «Главком».

У соціальних мережах, рішення Трампа продемонструвати цю світлину та демонстративно дістати її з шухляди свого президентського столу, різко розкритикували. 

Користувачі мережі були обурені тим, що лідер США це зробив після російського удару по американському заводу на Закарпатті, не надавши практично ніяких коментарів щодо цього.

Лише кинувши загальну фразу про те, що йому взагалі не подобається все, що пов'язане з війною.

Мережевий крипто-футурист Ед Крассенштейн пише: «Що не так з цим чоловіком?».

Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 1

Чеський олімпійський чемпіон Домінік Гашек зазначив: «До цієї людини немає ніякої поваги».

Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 2

Реакція інших користувачів мережі:

Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 3
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 4
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 5
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 6
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 7
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 8
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 9
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 10
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах фото 11

Нагадаємо, Путін також відзначився черговою порцією похвали у бік Трампа. Російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. 

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські політики ведуть перемовини із Зеленським та Трампом
«Йдеться не лише про Україну»: Прем'єр Британії про гарантії безпеки
18 серпня, 22:38
Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
16 серпня, 23:28
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти США і Азербайджану Дональд Трамп та Ільхам Алієв підписали Декларацію про «Маршрут Трампа в ім'я міжнародного миру і процвітання»
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
9 серпня, 07:53
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
8 серпня, 03:55
Наразі поки невідомо чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
7 серпня, 00:07
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
6 серпня, 17:59
Запросіть президента Дональда Трампа до Києва
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
1 серпня, 11:45
Патріарх Кирило вчергове розхвалив російських диктаторів
Глава РПЦ Кирило розказав про «чудо божеє» – Сталіна та Путіна
29 липня, 14:02
Посол України в США розповіла, чи дійсно введе Трамп санкції проти Росії
Посол України в США розповіла, чи дійсно введе Трамп санкції проти Росії
26 липня, 07:55

Політика

Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах
У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)
У Штатах спалахнула масштабна пожежа на автозаправочному підприємстві (відео)
Трамп тримає у шухляді президентського столу фото з Путіним (відео)
Трамп тримає у шухляді президентського столу фото з Путіним (відео)
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
6346
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5187
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4452
Reuters: Путін висунув нові умови миру
4115
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua