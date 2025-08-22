Головна Світ Політика
search button user button menu button

Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні
Дональамп Трамп анонсував ову заяву щодо війни в Україні
фото: Новинарня

Дональд Трамп анонсував важливе рішення щодо Росії

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо російсько-української війни. Він зазначив, що заявив, що в найближчі два тижні визначиться з подальшими діями Сполучених Штатів з цього питання. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на заяву глави держави. 

«Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії, і, чесно кажучи, України. Потрібні двоє», – сказав він.

За словами американського президента, після цього він ухвалить рішення, яке може мати серйозні наслідки. Дональд Трамп припустив, що стосовно Росії може застосувати масштабні санкції або тарифи, або і те, і інше.

«Тоді я прийму рішення щодо того, що нам робити. І це буде дуже важливе рішення. І це будуть масштабні санкції, масштабні тарифи чи й те, й інше», – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше сенатор Ліндсі Грем після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що останній «готовий знищити економіку Росії» та назвав, коли це може відбутись. Тоді він зазначив, що в разі, якщо мирні переговори між Україною та Росією «не рухатимуться у правильному напрямку» до наступного місяця, тоді «потрібно вжити план Б».

Варто зазначити, що Трамп пригрозив Росії санкціями ще минулого місяця та навіть встановив 50-денний дедлайн для того, щоб Росія рухалась шляхом припинення війни в Україні. Згодом Трамп зменшив термін дедлайну, але по його закінченню санкції так і не запровадили. Натомість Трамп провів зустріч на Алясці з Путіним.

Читайте також:

Теги: росія тарифи санкції Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журова зробила дивну заяву
Депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що є галузі, в яких Росія обходить Захід
20 серпня, 18:47
«Путін не хоче миру», – наголосив Макрон
Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою
17 серпня, 20:30
Тема використання криголамів розглядалася як одна з потенційних угод
США розглядали використання російських атомних криголамів для проектів на Алясці
16 серпня, 03:51
Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні»
Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіним на Алясці
10 серпня, 21:46
За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок та 17-річна дівчина
Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові
9 серпня, 19:58
Лула заявив, що поки не збирається телефонувати Трампу
Президент Бразилії відповів, чому уникає візиту до США, згадавши Зеленського
7 серпня, 03:29
Росія вбила понад 30 людей у Києві
Рятувальні роботи в Києві, нові заяви Путіна про війну. Головне за 1 серпня
1 серпня, 21:15
Полонений: якщо дадуть можливість – хлопці, здавайтеся
«Обнуляли в болото і потім в безвісти зниклі»: полонений розповів про службу в російський армії
28 липня, 16:06
Костін розкритикував свій результат на чемпіонаті світу
«Це – дупа». Російський плавець прокоментував свій провальний виступ на чемпіонаті світу
27 липня, 11:02

Політика

Путін після саміту на Алясці заявив про покращення відносин зі США
Путін після саміту на Алясці заявив про покращення відносин зі США
Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні
Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні
Президент США розповів, що робитиме у разі відмови Путіна зустрічатися із Зеленським
Президент США розповів, що робитиме у разі відмови Путіна зустрічатися із Зеленським
Трамп заявив, що говорив з Путіним після удару по американському заводу в Мукачеві
Трамп заявив, що говорив з Путіним після удару по американському заводу в Мукачеві
Меланія. Про роль жінки у міжнародній політиці
Меланія. Про роль жінки у міжнародній політиці
Трамп відреагував на обшуки у свого ексрадника з нацбезпеки
Трамп відреагував на обшуки у свого ексрадника з нацбезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
4824
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4809
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
4198
Reuters: Путін висунув нові умови миру
3401
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Новини

Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Сьогодні, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Сьогодні, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Сьогодні, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua