Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні

Дональд Трамп анонсував важливе рішення щодо Росії

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо російсько-української війни. Він зазначив, що заявив, що в найближчі два тижні визначиться з подальшими діями Сполучених Штатів з цього питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

«Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії, і, чесно кажучи, України. Потрібні двоє», – сказав він.

За словами американського президента, після цього він ухвалить рішення, яке може мати серйозні наслідки. Дональд Трамп припустив, що стосовно Росії може застосувати масштабні санкції або тарифи, або і те, і інше.

«Тоді я прийму рішення щодо того, що нам робити. І це буде дуже важливе рішення. І це будуть масштабні санкції, масштабні тарифи чи й те, й інше», – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше сенатор Ліндсі Грем після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що останній «готовий знищити економіку Росії» та назвав, коли це може відбутись. Тоді він зазначив, що в разі, якщо мирні переговори між Україною та Росією «не рухатимуться у правильному напрямку» до наступного місяця, тоді «потрібно вжити план Б».

Варто зазначити, що Трамп пригрозив Росії санкціями ще минулого місяця та навіть встановив 50-денний дедлайн для того, щоб Росія рухалась шляхом припинення війни в Україні. Згодом Трамп зменшив термін дедлайну, але по його закінченню санкції так і не запровадили. Натомість Трамп провів зустріч на Алясці з Путіним.