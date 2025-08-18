Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)

Незабаром політики проведуть переговори з європейськими лідерами

Президент Володимир Зеленський і очільник США Дональд Трамп завершили закриті переговори. Про це повідомляє «Главком».

Після розмови політики проведуть перемовини з лідерами ЄС. Коментуючи переговори з Зеленським, Трамп заявив: «У нас був дуже успішний день, ми всі працюємо на одну мету - зупинити вбивства. Я щойно мав честь поспілкуватися з Зеленським, ми обговорили велику кількість питань».

Як відомо, лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі. Як зазначив Трамп, Путін чекає на його дзвінок.

До складу української делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. У зустрічі беруть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Як повідомлялося, європейські політики прибули у Білий дім. Тут вони проводитимуть переговори з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.