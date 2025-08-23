Головна Країна Політика
Зеленський призначив нового голову Покровської РДА

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області призначено Володимира Колосова
фото: Покровська райдержадміністрація

Володимира Колосова призначили головою Покровської РДА на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового керівника Покровської районної державної адміністрації в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження №101/2025-Рп.

Згідно з розпорядженням, головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області призначено Володимира Колосова.

Що відомо про Володимира Колосова

Володимир Колосов народився 19 жовтня 1962 року. На повторних місцевих виборах у 2021 році обрався депутатом до Покровської районної ради від політичної партії «Порядок». На момент виборів Колосов був заступником генерального директора ТОВ «Агрофірма «Агротіс» та проживав у Покровську.

У 2021 році Колосов став заступником голови Покровської районної державної адміністрації, а від 2023-го був першим заступником голови райдержадміністрації.

17 квітня 2025 року президент Зеленський звільнив Володимира Замотаєва з посади голови Покровської районної державної адміністрації згідно з поданою посадовцем заявою. З того моменту Володимир Колосов (як перший заступник голови райдержадміністрації) став в.о. начальника районної державної адміністрації.

Нагадаємо, українські сили зберігають свою присутність у Курській області Росії. Завдяки цьому російські війська продовжують залишатись на позиціях та їх не перекидають на інші напрямки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

«У Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу «рускіх» там перебувають та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки», – відмітив він.

Глава держави уточнив, що на Запоріжжі йде нарощення сил противника. Частину військ з Курського напрямку противник все ж перекидає сюди, при цьому українські позиції там не втрачено. 



