Зеленський призначив нового голову Покровської РДА

Володимира Колосова призначили головою Покровської РДА на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового керівника Покровської районної державної адміністрації в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження №101/2025-Рп.

Згідно з розпорядженням, головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області призначено Володимира Колосова.

Що відомо про Володимира Колосова

Володимир Колосов народився 19 жовтня 1962 року. На повторних місцевих виборах у 2021 році обрався депутатом до Покровської районної ради від політичної партії «Порядок». На момент виборів Колосов був заступником генерального директора ТОВ «Агрофірма «Агротіс» та проживав у Покровську.

У 2021 році Колосов став заступником голови Покровської районної державної адміністрації, а від 2023-го був першим заступником голови райдержадміністрації.

17 квітня 2025 року президент Зеленський звільнив Володимира Замотаєва з посади голови Покровської районної державної адміністрації згідно з поданою посадовцем заявою. З того моменту Володимир Колосов (як перший заступник голови райдержадміністрації) став в.о. начальника районної державної адміністрації.

